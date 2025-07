Dieses Nachbarland führt Kennzeichen für E-Scooter ein

Plakette ist nicht an das Fahrzeug, sondern an die Person gebunden

Italien führt Kennzeichen für E-Scooter ein. Die Plakette ist aber nicht an das Fahrzeug, sondern an die Person gebunden. Sie besteht aus drei Buchstaben und drei Ziffern und wird als nicht ablösbarer, plastifizierter Aufkleber ausgegeben.

Das Kennzeichen muss sichtbar und dauerhaft angebracht werden - bevorzugt am hinteren Schutzblech, alternativ am Lenker, falls kein anderer Platz vorhanden ist. Zusätzlich zeigt das Schild das italienische Staatswappen. Das Dekret tritt in zwei Wochen mit der Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft.

Mit der Einführung des Kennzeichens will Italien die zunehmende Zahl von Unfällen mit E-Scootern bekämpfen. Seit Jahresbeginn sind bereits 13 tödliche Unfälle gemeldet worden.