Drei Freunde auf Angel-Trip ermordet: Polizei fasst Verdächtige

Die langjährigen Freunde wollten nur einen Ausflug machen, nun wurden sie Opfer eines grausamen Massakers: Die Angler wurden überfallen, geschlagen und dann erschossen.

Es sind Szenen wie aus einem Horror-Film, die sich in Frostproof im US-Bundesstaat Florida abspielten. Wie die örtliche Polizei mitteilte, wurden die drei Freunde Damion Tillman, Keven Springfield und Brandon Rollins während eines Angel-Ausflugs grausam ermordet.

Sheriff Grady Judd nennt den dreifachen Mord ein Massaker: „Das ist einfach schrecklich. Ich habe in meinem Leben schon viele Tatorte gesehen, aber noch nie so etwas wie das hier. Die drei Männer wurden zu Tode geprügelt und erschossen.“ Die Polizei hat derzeit noch keine Verdächtigen und bittet daher öffentlich um Hinweise. Die Horror-Tat ereignete sich am Freitagabend. Eines der Opfer konnte seinen Vater per Hand alarmieren und bat um Hilfe. Als dieser am See ankam, fand er seinen Sohn schwer verletzt und die anderen beiden Männer tot vor.