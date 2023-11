Dritte Hamas-Geisel soll tot sein – Terroristen zeigen Video

Die Echtheit des Videos, das im Telegram-Kanal der Qassam-Brigaden veröffentlicht wurde, konnte zunächst nicht überprüft werden.

Zu Beginn des Clips sagt der alte Mann, der nach Darstellung der Hamas chronisch krank war und zeitweise auf einer Intensivstation behandelt wurde, er fühle sich nicht gut. Das Video soll ihn zunächst in einer Klinik zeigen. Später zeigt das Video einen Mann mit geschlossenen Augen und geöffnetem Mund in ein Leichentuch gehüllt. Dabei handelt es sich mutmaßlich um dieselbe Person.

????BREAKING: Hamas published this video claiming to show the 86-year-old Israeli hostage of Kibbutz Nir Oz, Aryeh Zalmanovich, in critical condition, then showing his dead body (blurred).



Aryeh appears to say “I don’t feel good” before the video cuts to his dead body.



