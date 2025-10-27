Alles zu oe24VIP
Flughafen Domodedowo
© Wikipedia

Ukraine-Krieg

Drohnen-Angriff: Moskauer Flughäfen gesperrt

27.10.25, 09:06
Teilen

Zwei Flughäfen wegen Drohnenangriffen auf Moskau geschlossen  

Die russische Armee hat nach eigenen Angaben einen groß angelegten ukrainischen Drohnenangriff abgewehrt, der sich auch gegen die Hauptstadt Moskau richtete. Im Umland der Metropole seien 40 Kampfdrohnen abgefangen worden, "von denen 34 nach Moskau flogen", teilte das Verteidigungsministerium mit. Zwei der vier Flughäfen der Stadt, Domodedowo und Schukowski, wurden vorübergehend geschlossen, wie die Luftfahrtbehörde mitteilte.
 

Zu Treffern und Schäden wurde nichts bekannt. Anwohner der Städte Domodedowo, Podolsk, Dubna, Ramenskoje und Troizk im Moskauer Umland berichteten von Explosionen, wie der russische Telegramkanal "Mash" schrieb. Bilder gab es indes nur von einer Rauchsäule bei dem Ort Kommunarka.

Tote in Grenzgebieten Belgorod und Brjansk

Insgesamt wurden nach Militärangaben in der Nacht 193 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet ausgeschaltet. Solche Informationen sind nicht unabhängig überprüfbar, sie lassen aber Rückschlüsse auf den Umfang eines Angriffs zu. In den Grenzgebieten Belgorod und Brjansk wurde nach örtlichen Angaben je ein Mensch durch die Drohnen getötet. Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf einen Kleinbus in Brjansk sind nach Angaben des Gouverneurs Alexander Bogomas der Fahrer getötet und fünf weitere Menschen verletzt worden. Die Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden.

Russland überzieht die Ukraine seit mehr als dreieinhalb Jahren mit einem verheerenden Krieg. Mit ihren weitreichenden Drohnenangriffen versucht die Ukraine, den Krieg ins Land des Angreifers zurückzutragen. Die Attacke auf Moskau könnte ein Test der russischen Flugabwehr um die Hauptstadt gewesen sein.

