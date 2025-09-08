Durchbruch: WLAN misst den Puls und die Atmung

US-Forscher haben ein System entwickelt, welches den Puls eines Menschen über WLAN kontaktlos messen kann. Dabei ist es sogar präziser und günstiger als die meisten Wearables.

Ohne WLAN funktioniert für die meisten Menschen gar nichts mehr. In der Zukunft könnte es nicht nur einen Internetzugang liefern, sondern auch Leben retten.

Ein Forschungsteam von der University of California in Santa Cruz hat die Herzfrequenz direkt über die Funkwellen gemessen. Sie nennen das System Pulse-Fi und es könnte eines Tages Smartwatches oder Fitnessarmbänder irrelevant machen.

Minimale Bewegungen werden ausgenutzt

Die Forscher nutzten einen besonderen Trick aus. Der Körper wird bei jedem Herzschlag in eine minimale Bewegung versetzt. Die kaum spürbaren Vibrationen verändern die WLAN-Signale. Normalerweise verschwinden diese im Hintergrundrauschen, doch mithilfe von Künstlicher Intelligenz konnte dies herausgefiltert werden.

Ein speziell trainiertes System erkennt die Muster und wandelt sie in Messwerte um. Die Genauigkeit ist mit dem medizinischen Standard vergleichbar, so die Forscher. Was nach Hightech klingt, ist in Wirklichkeit nichts Besonderes. Der Aufbau gelingt schon mit günstiger Standard-Hardware und kostet rund 40 US-Dollar (umgerechnet rund 35 Euro).

Atemberaubende Genauigkeit

Schon im ersten Test überraschte das System mit seiner Zuverlässigkeit. Pulse-Fi konnte die Herzfrequenz von über 100 Personen nach wenigen Sekunden genau bestimmen. Die Abweichung lag hochgerechnet auf eine volle Minute bei bloß 0,5 Schlägen.

Das Besondere am System ist die Flexibilität. Für Pulse-Fi war während der Messung egal, ob die Testpersonen saßen, standen oder sich bewegten. Sogar aus drei Meter Entfernung lieferte das System noch verlässliche Messungen. Die Technik könnte somit nicht nur für den Heimgebrauch eingesetzt werden, sondern auch in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen.

Nicht nur Puls kann gemessen werden

Für das Forschungsteam soll hier nicht das Ende sein. Sie arbeiten schon daran, dass Pulse-Fi die Atemfrequenz misst. Damit könnte ein wichtiger Schritt für die Erkennung von Erkrankungen wie Schlafapnoe, welche oft unbemerkt bleiben, gemacht werden.

Die Ergebnisse für derartige Messungen sind noch nicht veröffentlicht, aber die Forscher stufen dies als vielversprechend ein. Sollten sich die Ergebnisse bestätigen, könnte aus der heimischen WLAN-Box ein stiller Gesundheitshelfer werden.