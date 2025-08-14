E-Auto wird vom Blitz getroffen - gleich drei Mal!

Dem Fahrer passierte nichts, auch das Auto wurde nicht schlimmer beschädigt.

Schock in der chinesischen Stadt Beihai: Ein BYD Song Plus Elektro-SUV wurde während eines Gewitters gleich dreimal hintereinander vom Blitz getroffen.

Faradayscher Käfig

Ein Video zeigt, wie das Fahrzeug nacheinander von Blitzen getroffen wird – ohne dass Insassen oder Technik Schaden nehmen. Dank seines metallischen Aufbaus wirkt das Auto wie ein Faradayscher Käfig: Die Karosserie leitet den elektrischen Strom außen entlang in die Erde – sodass im Inneren kein gefährliches elektrisches Feld entsteht. So bleiben die Passagiere geschützt – vorausgesetzt, sie berühren im Fahrzeug keine leitenden Teile, die mit der Außenhülle verbunden sind.

Techniker, die den Wagen nach dem Vorfall überprüften, fanden keinerlei Schäden an Akku, Motor oder Steuerung – lediglich zwei Brandspuren am Dach waren sichtbar. Dabei aktivierte das Fahrzeug nach dem ersten Einschlag automatisch die Abschalt-Schutzfunktion, was vermutlich weitere Schäden verhinderte. Ein Innendienstleiter bei BYD kommentierte den Vorfall via Weibo: Der Fahrer sei wohlauf, und alle Systeme funktionierten tadellos.