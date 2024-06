E-Zigaretten brennen Loch in Lunge von 17-Jähriger

Der hohe E-Zigaretten-Konsum brannte einer 17-Jährigen ein Loch in die Lunge. Ihr musste ein Teil ihrer Lunge entfernt werden.

Die 17-jährige Britin Kyla Blight war süchtig nach E-Zigaretten. Etwa 57 Zigaretten konsumierte Blight täglich - 4000 Züge die Woche. Nun ist sie fast daran gestorben.

Als Blight bei einer Freundin übernachtete, kollabierte mitten in der Nacht ihre Lunge. Die 17-Jähirge lief blau an, ihr Herzschlag verlangsamte sich. Um vier Uhr nachts bemerkte ihre Freundin, dass mit Blight etwas nicht stimmte und alarmierte die Rettungskräfte.

Die Ärzte entdeckten in der Lunge der Teenagerin kleine Luftbläschen, sogenannte Lungenblasen. Mindestens eine davon schien geplatzt zu sein und ein Loch in Blights Lunge gerissen zu haben. "In einer fünfeinhalbstündigen Operation [wurde Kyla] ein Teil ihrer Lunge entfernt", teilte ihr Vater Mark Blight via Facebook mit. "Es war die Hölle. Ich dachte wirklich, ich hätte sie verloren."

Kyla will nicht mehr rauchen

Laut ihres Vaters vermuten die Chirurgen, dass die Einweg-E-Zigaretten das Lungenbläschen zum Platzen gebracht und so das Loch verursacht haben. Zwei Wochen musste die Teenagerin im Krankenhaus bleiben. Eine E-Zigarette wolle sie nicht mehr anfassen.