Einschläge in Tel Aviv – Auch Tote nach Angriffen im Iran

Die Lage im Nahen Osten eskaliert weiter: Bei einem iranischen Raketenangriff auf Israel kommt es zu Einschlägen in Tel Aviv. Gleichzeitig gibt es bei Gegenangriffen im Iran mehrere Tote.

Bei einem iranischen Raketenangriff auf Israel hat es in der Küstenmetropole Tel Aviv laut Sanitätern am Dienstag in der Früh mehrere Einschläge gegeben. An vier Einschlagsorten seien sechs Menschen verletzt worden, berichtete der Rettungsdienst Magen David Adom laut dem Nachrichtenportal "ynet". In Tabriz im Iran wurden indes bei der Bombardierung eines Wohnviertels mindestens sechs Menschen getötet. Seit über drei Wochen führen Israel und die USA Krieg gegen den Iran.

Neun weitere Menschen seien bei dem Luftangriff in der nordwestlichen Stadt Tabriz verletzt worden, berichteten iranische Medien übereinstimmend. Betroffen war ein Viertel im Norden sowie ein Platz im Südwesten der iranischen Millionenmetropole. Nutzer in den Sozialen Medien berichteten von schweren Explosionen in der Großstadt, die sich gegen 02.00 Uhr nachts vor Ort ereigneten.

Unklare Opferzahlen

Vollständige Opferzahlen aus dem Iran liegen nicht vor. Seit mehr als zwei Wochen veröffentlichen die Behörden keine Statistiken zu Kriegstoten mehr. Nach Angaben des in den USA ansässigen Menschenrechtsnetzwerks HRANA wurden mehr als 3.200 Tote verifiziert, darunter mindestens 1.400 Zivilisten.

Explosionen und Schäden in Israel

In Tel Aviv handelte es sich laut Polizei um den Einschlag von Raketentrümmern. Videoaufnahmen zeigen aufsteigenden Rauch, Anwohner berichten von lauten Explosionen. Der Rettungsdienst veröffentlichte zudem Bilder eines beschädigten Gebäudes. Todesopfer gab es nach bisherigen Angaben nicht.

© AFP

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Iran meldet Durchbruch der Abwehr

Das iranische Staatsfernsehen hatte zuvor berichtet, die iranischen Streitkräfte hätten eine neue Salve von Raketen auf Israel abgefeuert. Die iranischen Raketen hätten "mehrere israelische Luftabwehrsysteme durchdrungen", erklärte der staatliche iranische TV-Sender IRIB. Die israelische Armee hatte erklärt, sie habe anfliegende iranische Raketen geortet und arbeite daran, sie abzufangen. Bei einem vorherigen iranischen Angriff war bereits ein Gebäude im Norden Israels getroffen worden.

Die USA und Israel hatten Ende Februar mit Luftangriffen auf den Iran begonnen. Bereits am ersten Tag des Krieges wurden der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei sowie weitere Mitglieder der iranischen Führung getötet.

Seitdem reagiert Teheran mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel, mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Region.