Ekel-Alarm im Spital: Schaben, Ratten und Silberfische

Wer meint, dass es im Jahr 2025 europaweit so etwas wie Hygienestandards an Krankenhäusern gibt, hat weit gefehlt.

Einem erschreckenden Bericht der Daily Mail nach herrschen in etlichen britischen Krankenhäusern katastrophale Zustände. So zeigte eine Umfrage unter fast 9.000 Gesundheitsarbeitern, dass Nager, Ungeziefer und Schimmel landesweit verbreitet sind. In einer neuen Untersuchung der NHS Trusts wurde zudem festgestellt, dass die Hygiene in mehreren Krankenhäusern in Großbritannien "sehr schlecht" ist. Besonders betroffen seien das Leeds and York Partnership NHS Trust, das Whittington Health NHS Trust und das Wirral University Teaching Hospital.

In den letzten zwölf Monaten haben 16 Prozent der befragten Mitarbeiter berichtet, Ratten in ihren Einrichtungen gesehen zu haben. Weitere 16 Prozent gaben an, mit Kakerlaken und Silberfischen konfrontiert worden zu sein - Tiere, die gefährliche Krankheiten übertragen können. Schwer besorgniserregend sei auch der Zustand der Gebäude: Über 50 Prozent der Mitarbeiter berichteten von Abwasserlecks und sonstigen "undichten Stellen".

Helga Pile von der Gewerkschaft Unison sprach sich dafür aus, dass das britische Gesundheitssystem dringend saniert werden muss. Sie meinte, dass niemand in einem Krankenhaus arbeiten oder behandelt werden sollte, das von Schädlingen geplagt wird oder Gefahr läuft, durch bröckelnde Decken oder undichte Rohre unsicher zu werden. Es sei ein ernsthafter Investitionsbedarf erforderlich, um die gravierenden Mängel zu beheben, anstatt die Wartungsbudgets noch weiter zu kürzen.