Elon Musk macht Trump schwere Vorwürfe

Das Gesetz des US-Präsidenten untergrabe die ganze Arbeit.

Vor wenigen Monaten waren Donald Trump und Elon Musk noch "beste Freunde", nun wird der Graben zwischen den beiden immer größer. Musk hat in einem Interview mit CBS News nun deutliche Kritik am Präsidenten und dessen neuem Haushaltsgesetz geäußert. Das als „One Big Beautiful Bill Act“ (großes schönes Gesetz) bekannte Gesetz, das vergangene Woche knapp vom Repräsentantenhaus verabschiedet wurde, sieht umfangreiche Steuererleichterungen, erhöhte Ausgaben für Grenzsicherheit und Kürzungen bei Sozialprogrammen wie Medicaid vor. Musk, der kürzlich seinen Rückzug aus der Leitung des Department of Government Efficiency (DOGE) angekündigt hatte, zeigte sich sichtbar enttäuscht.

„Offen gesagt, war ich ziemlich enttäuscht über dieses massive Ausgabengesetz, das das Haushaltsdefizit erhöht und nicht verringert, und das die ganze Arbeit untergräbt, die das DOGE-Team leistet“, sagte Musk in dem Interview.

Das Gesetz, das von Trump selbst als „Big Beautiful Bill“ bezeichnet wurde, sieht laut dem Congressional Budget Office vor, das Haushaltsdefizit der USA bis 2034 um 3,8 Billionen US-Dollar zu erhöhen.

Deutliche Kritik

Musk, der während Trumps Amtszeit als Leiter des DOGE fungierte, hatte sich zum Ziel gesetzt, durch Effizienzmaßnahmen im Regierungsapparat Einsparungen in Höhe von bis zu 2 Billionen US-Dollar zu erzielen. Kritiker bezweifeln jedoch die tatsächliche Höhe der Einsparungen.

In dem CBS-Interview äußerte Musk auch Zweifel an der Bezeichnung des Gesetzes: „Ich glaube, ein Gesetz kann groß oder schön sein, aber ich weiß nicht, ob es beides sein kann. Meine persönliche Meinung.“

Das Gesetz muss nun noch den Senat passieren, wo es auf Widerstand von fiskalisch konservativen Republikanern stoßen könnte. Musk hat angekündigt, seine politische Unterstützung für Trump zu überdenken und sich verstärkt auf seine unternehmerischen Tätigkeiten zu konzentrieren.

Das vollständige Interview mit Elon Musk wird am Sonntag, dem 1. Juni, in der Sendung „CBS Sunday Morning“ ausgestrahlt