Elon Musk testet Super-Rakete - Alle Details zum SpaceX Starship Flight 10

Am 25. August 2025 startet SpaceX seinen bisher ambitioniertesten Starship-Test. Flight 10 soll beweisen, dass die Rakete wirklich weltraumtauglich ist.

Gefährliche Tests für mehr Sicherheit

Bei diesem Flug testet SpaceX Extreme: Die Super Heavy-Rakete soll mit einem kaputten Triebwerk landen. Klingt verrückt? Ist aber clever! So prüfen die Ingenieure, ob die Rakete auch dann sicher landet, wenn mal was schiefgeht. Ein Backup-Triebwerk muss dann einspringen – wie ein Ersatzreifen beim Auto.

Erste echte Fracht an Bord

Zum ersten Mal nimmt Starship richtige "Fracht" mit: acht Starlink-Satelliten-Attrappen. Die werden im All ausgesetzt – ein wichtiger Test für künftige Internet-Satelliten. Außerdem schwebt die Rakete beim Landen kurz über dem Meer. Das spart Sprit und macht Platz für schwerere Ladung.

Hitzeschutz wird auf die Probe gestellt

Besonders spannend: SpaceX macht absichtlich Löcher in den Hitzeschutz! So wollen sie sehen, wie viel die Rakete beim Wiedereintritt aushält. Zusätzlich kommen neue Metall-Kacheln mit Kühlung zum Einsatz. Alles wird gefilmt und gemessen.

Der Traum vom Mars rückt näher

Flight 10 ist mehr als nur ein Test – es ist ein Meilenstein Richtung Mars. Wenn alles klappt, können bald Menschen mit Starship zu anderen Planeten fliegen. SpaceX will beweisen: Raketen können wie Flugzeuge immer wieder benutzt werden. Das würde Weltraumflüge viel billiger machen.