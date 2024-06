Entsetzlicher Fund: Vermisste Frau im Bauch einer Python entdeckt!

50-Jährige aus Indonesien verschwindet im Dschungel - und wird Tage später im Bauch einer Riesen-Netzpython gefunden.

Tragödie in Indonesien: Eine vierfache Mutter aus der Ortschaft Kalempang auf der Insel Sulawesi war spurlos verschwunden. Nach tagelanger Suche machten Bewohner am Wochenende eine grausige Entdeckung: Die Frau wurde von einer riesigen Netzpython verschlungen!

Suche nach vermisster Frau nimmt dramatische Wendung

Farida, so der Name der Vermissten, war am Donnerstag auf dem Weg, Chilis aus ihrem Garten zu verkaufen. Als sie am Abend nicht nach Hause zurückkehrte, alarmierte ihr Mann Noni die Behörden und machte sich gemeinsam mit Angehörigen auf die Suche nach seiner Frau.

Zwei Tage später stießen die Suchenden im Dschungel auf eine rund sechs Meter lange Netzpython. Neben der Schlange lagen Gegenstände, die Farida gehörten. Der stark gewölbte Bauch der Schlange ließ die Männer vermuten, dass sie die Vermisste verschluckt haben könnte.

Tragedy struck the village of Kalempang, Indonesia, on June 6, 2024. Farida, a 50-year-old woman, vanished while in the nearby forest.



A search party formed by local men ventured into the woods in the following days. Their search led them to a massive, 20-foot python.



Leichnam im Inneren der Schlange gefunden

Mit Macheten schnitten sie den Bauch der Schlange auf und fanden tatsächlich Faridas Leichnam im Inneren. Der Körper war noch intakt, laut Experten hätte die Verdauung noch mehrere Tage oder sogar Wochen dauern können.

Netzpythons greifen Menschen selten an

Netzpythons greifen Menschen normalerweise nicht an. Ihre Beute besteht in der Regel aus Vögeln, Affen, kleinen Säugetieren oder Wildschweinen. Dass Menschen auf dem Speiseplan der Schlangen landen, ist zwar sehr selten, aber aufgrund der Fähigkeit der Tiere, ihren Kiefer extrem weit zu öffnen, nicht ausgeschlossen.

Ehemann macht sich Vorwürfe

Faridas Ehemann Noni ist am Boden zerstört. "Ich werde mir nie verzeihen, dass ich meine Frau alleine gehen ließ. Hätte ich sie an diesem Tag begleitet, wäre die Schlange nicht an sie herangekommen", so Noni.

Dorfbewohner geschockt

Auch die Bewohner des Dorfes Kalempang sind fassungslos. "So etwas ist hier noch nie passiert", sagte Dorfvorsteher Suardi Rosi. "Wir haben alle gewarnt, im Wald vorsichtig zu sein. Frauen sollten sich immer von jemandem begleiten lassen."Farida wurde mittlerweile beerdigt.