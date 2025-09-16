Enttäuschte Kroatien-Urlauberin: "Hatten Gefühl, an Badesee zu liegen"

Eine vernichtende Kritik geht im Internet viral.

Kroatien gilt für Tausende Österreicher als Sehnsuchtsziel für Sonnenanbeter: klares Wasser, zauberhafte Buchten und charmante Küstenstädte wie Rovinj und Umag ziehen Urlauber in die Region Istrien. Doch nicht jeder Aufenthalt entspricht der romantischen Erwartung – das zeigt der jüngste Erfahrungsbericht einer deutschen Touristin, der im Netz viral geht.

Nach zwei Wochen voller Ausflüge, kulinarischer Genüsse und netter Begegnungen blieb ein zentraler Punkt ihrer Reise hinter ihren Vorstellungen zurück: die Strände. Statt der gewohnten Meeresatmosphäre hatte sie „manchmal das Gefühl, an einem Badesee zu liegen“. Ob Kies, Felsen oder Zugang zum Wasser – in ihrer Wahrnehmung fehlte schlichtweg das, was sie mit klassischen Sandstränden verbindet.

Zahlreiche Kommentare

Ihre Kritik gab sie in einer großen Facebook-Gruppe („Kroatien Urlaub – Reisetipps …“) zum Besten – mit über 100 Likes und zahlreichen Kommentaren. Viele Leser zeigen Verständnis, einige teilen die Meinung, andere verteidigen Istrien als empfehlenswertes Reiseziel.

Die Urlauberin streicht aber auch das Amarin Hotel in Rovinj und den Mareda Beach in Novigrad positiv hervor. Kroatien will sie weiterhin treu bleiben. In ihrem nächsten Urlaub will die Deutsche nach Dalmatien.