ER will jetzt für Le Pen einspringen

Der Chef des rechtsextremen Rassemblement National in Frankreich, Jordan Bardella, will 2027 als Präsidentschaftskandidat antreten, falls Marine Le Pen von der Kandidatur ausgeschlossen bleibt

"Es besteht kein Zweifel daran, dass Marine Le Pen meine Kandidatin ist", sagte er der Zeitung "Le Parisien" vom Sonntag. "Und wenn sie (...) verhindert wäre, könnte ich Ihnen, glaube ich, sagen, dass ich der Kandidat sein werde."

Die Fraktionsvorsitzende im Parlament in Paris hat Berufung gegen ein Politikverbot eingelegt, zu dem sie in einem Betrugsprozess verurteilt wurde. "Marine gilt als unschuldig und wir werden weiterhin alle möglichen Mittel einsetzen (...) um weiterhin unsere Unschuld in dieser Angelegenheit zu beweisen", sagte Bardella.

Der 29-jährige Parteivorsitzende hat bisher Fragen, ob er anstelle von Le Pen das höchste öffentliche Amt des Landes anstreben würde, nicht beantwortet. Le Pen wird beschuldigt, Mittel der Europäischen Union verwendet zu haben, um das Personal des Rassemblement National in Frankreich zu bezahlen.