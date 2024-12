Ein Beben dieser Stärke und Tiefe kann leichte bis mittlere Schäden an Gebäuden verursachen.

Buenos Aires/Paris. Ein Erdbeben der Stärke 5,8 hat am Dienstag die Region Catamarca in Argentinien erschüttert, teilte das Europäisch-Mediterrane Seismologische Zentrum (EMSC) mit. Das Erdbeben ereignete sich in einer Tiefe von 133 km (82,64 Meilen), so das EMSC. Ein Beben dieser Stärke und Tiefe kann leichte bis mittlere Schäden an Gebäuden verursachen.