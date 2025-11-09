Erdbeben vor Japans Ostküste - Tsunami-Warnung

Die Welle soll eine Höhe von etwa einem Meter erreichen.

Tokio. Vor der Ostküste Japans hat sich ein Erdbeben der Stärke 6,26 ereignet. Es sei vor der Hauptinsel Honshu aufgetreten, teilte das Geoforschungszentrum GFZ am Sonntag mit. Für die nördliche Präfektur Iwate, die auf Honshu liegt, sei eine Tsunami-Warnung herausgegeben worden, berichtete der Fernsehsender NHK.

Die Bewohner würden aufgefordert, sich von den Küstengebieten fernzuhalten. Die Tsunami-Welle sollte NHK zufolge in Kürze an der Pazifikküste ankommen und eine Höhe von etwa einem Meter erreichen. Zuvor sei um 17.12 Uhr Ortszeit 09.12 Uhr MEZ) eine Tsunami-Welle 70 Kilometer vor der Küste von Iwate beobachtet worden, berichtete NHK.