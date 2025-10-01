Alles zu oe24VIP
© Getty

Beunruhigend!

Erde wird dunkler - Welche heftigen Folgen das für uns hat

01.10.25, 23:03
Teilen

Die Erde wird finsterer - per se heißt das für uns nichts Gutes. Eis, Schnee und sogar Staub sorgen dafür, dass unser Planet weniger Sonnenlicht zurückwirft. Was das in einigen Jahren bedeuten könnte: 

Forscher vom NASA Langley Research Center fanden heraus: Von 2001 bis 2024 reflektierte die Erde weniger Sonnenlicht – besonders im Norden. „Die Nordhalbkugel verliert Licht, während der Süden relativ strahlt“, heißt es.

Zirkulationen am Limit

Früher glichen Meeres- und Luftströmungen das Licht-Gleichgewicht aus. Doch in den letzten 20 Jahren reicht das nicht mehr: Pro Jahrzehnt verliert die Nordhalbkugel rund 0,34 Watt pro Quadratmeter. Klingt wenig? Ist es nicht – statistisch ist es signifikant!

Was dunkelt die Erde ab? Zum einem weniger Eis und Schnee: Das führt zu weniger Sonnenreflexion. Zum anderen verringerte Feinstaubwerte in Europa, USA und China, also wird es dunkler!

Feuer, Rauch und Vulkane

Die Südhalbkugel bleibt dagegen heller – dank Buschbränden in Australien und dem Vulkanausbruch von Hunga Tonga 2021/2022, die jede Menge Aerosole in die Luft schleuderten. Diese winzigen Partikel helfen den Wolken, mehr Licht zu reflektieren.

Folgen fürs Klima: 

  • Mehr Aufheizung der Erde: Weniger Reflexion = mehr Sonnenenergie wird absorbiert → Erwärmung.
  • Schneeschmelze beschleunigt: Weniger Schnee und Eis reflektieren noch weniger Licht → Rückkopplungseffekt.
  • Klimatische Verschiebungen: Die ungleiche Verteilung der Energie zwischen Nord- und Südhalbkugel kann Wetter- und Strömungsmuster beeinflussen.
  • Auswirkungen auf Natur und Mensch: Längere Hitzeperioden, veränderte Vegetation, potenziell mehr Dürren und extreme Wetterereignisse. 

Forscher warnen vor der Verschlimmerung dieses Phänomens.

