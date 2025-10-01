Grinse-Fisch sorgt für virale Sensation

Ein rosa Tiefseefisch sorgt für Aufsehen: Der „Beulige Scheibenbauch“ wurde vor Kalifornien entdeckt und verblüfft durch sein breites Grinsen.

Forscher haben eine neue Art aus der Familie der Scheibenbäuche identifiziert: Careproctus colliculi, im Deutschen als „Beuliger Scheibenbauch“ bezeichnet. Der Fisch wurde vor der Küste Kaliforniens in über 3.200 Metern Tiefe gefunden.

Rosa Körper mit Beulen

Die Besonderheit dieser Art liegt in ihrer Erscheinung: Der kleine, rund zehn Zentimeter lange Fisch ist zart rosa gefärbt und wirkt fast durchsichtig. Auf seiner Haut befinden sich kleine beulenartige Erhebungen – sie gaben ihm den wissenschaftlichen Namen „colliculi“ (lateinisch für „Hügel“).

Lächeln begeistert im Netz

Bilder der Entdeckung zeigen ein breites Grinsen, das den Fisch rasch zum Internet-Hit machte. Seine großen Augen und die ungewöhnliche Mimik tragen zum kuriosen Erscheinungsbild bei.

Lebensraum in der Tiefsee

Der Scheibenbauch lebt in extremen Tiefen mit hohem Druck und völliger Dunkelheit. Wie andere Arten seiner Familie besitzt er eine Saugscheibe, mit der er sich an Felsen am Meeresboden festhalten kann. Er ernährt sich vermutlich von kleinen wirbellosen Tieren wie Krebsen oder Würmern.

Keine Gefahr für Menschen

Trotz seines ungewöhnlichen Aussehens ist der Beulige Scheibenbauch harmlos. Mit seiner geringen Größe und der Lebensweise in der Tiefsee stellt er für Menschen keinerlei Gefahr dar. Die Entdeckung zeigt jedoch, wie wenig über die Artenvielfalt der Ozeane bekannt ist.