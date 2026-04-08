Erdrutsch spaltet Italien: Riesiger Hang rutscht ab

Nach schweren Unwettern kommt es in Süditalien zu dramatischen Szenen: Eine riesige Erdmasse setzt sich in Bewegung, Straßen reißen auf, wichtige Verbindungen brechen ab. Ganze Regionen sind plötzlich voneinander abgeschnitten.

In der Region Molise nahe der Gemeinde Petacciato ist ein mehrere Kilometer langer Hang in Bewegung geraten. Ausgelöst durch anhaltende Regenfälle wurde der Boden aufgeweicht und instabil. Seither rutscht die Erde kontinuierlich weiter, ein Ende ist derzeit nicht absehbar.

Der Erdrutsch zählt zu den größten seiner Art in Europa. Bereits seit dem 19. Jahrhundert ist das Gebiet immer wieder ins Rutschen geraten, insgesamt rund 15 Mal. Mit einer Ausdehnung von etwa zwei Kilometern Länge und einer mehrere Kilometer breiten Front gilt er als besonders gewaltig und gefährlich. Fachleute beobachten die Lage laufend, betonen jedoch, dass sich das Gelände nur schwer kontrollieren lässt.

Land plötzlich getrennt

Die Folgen sind massiv: Gleise wurden um mehrere Zentimeter verbogen, der Zugverkehr musste eingestellt werden. Auch Straßen sind betroffen, darunter eine zentrale Autobahn, auf der sich tiefe Risse gebildet haben. Die Behörden sprechen von einer äußerst komplexen Situation, deren Behebung Wochen oder sogar Monate dauern könnte.

© X/@vigilidelfuoco

Menschen evakuiert

Aus Vorsichtsgründen wurden zahlreiche Menschen evakuiert. Experten warnen, dass sich der Hang weiterhin bewegen könnte und die Gefahr noch lange bestehen bleibt. Der Erdrutsch gilt als schwer kontrollierbar, weitere Bewegungen sind jederzeit möglich. Solange sich das Gelände verschiebt, bleibt die Lage angespannt und die Auswirkungen auf Infrastruktur und Bevölkerung erheblich.

Unwetter als Auslöser

Als Hauptursache gilt das extreme Wetter: Die starken Regenfälle haben den Boden durchtränkt und eine ohnehin instabile Region erneut in Bewegung gesetzt. Das Gebiet war bereits zuvor anfällig, wurde durch die jüngsten Niederschläge jedoch erneut destabilisiert. Für Experten ist das ein deutliches Zeichen, wie stark extreme Wetterereignisse die Region beeinflussen.

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Maßnahmen geplant

Um den Hang zu stabilisieren, sollen gezielte technische Lösungen zum Einsatz kommen. Geplant ist ein System zur Tiefenentwässerung mit zahlreichen Brunnen, das überschüssiges Wasser ableiten und den Druck im Erdreich verringern soll. Dadurch soll verhindert werden, dass sich der Hang weiter bewegt.

Klar ist: Die Naturgewalt hat enorme Schäden angerichtet und die Situation bleibt angespannt.