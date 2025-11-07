Erwischt! Sonde gelingt spektakuläre Aufnahme von "3I/Atlas"

Der Komet, der nicht aus unserem eigenen Sonnenumfeld stammt, zieht weiterhin große wissenschaftliche Aufmerksamkeit auf sich.

Ein chinesisches Raumfahrzeug hat es geschafft, ihn aus weiter Entfernung zu fotografieren. Die Aufnahmen könnten Forschenden dabei helfen, mehr über seine Herkunft zu verstehen.

Der Komet mit der Bezeichnung 3I/Atlas kommt nicht aus unserem Sonnensystem. Er stammt aus einem anderen Umfeld im All. Bisher wurden nur zwei vergleichbare Objekte beobachtet: ‚Oumuamua im Jahr 2017 und 2I/Borisov im Jahr 2019. Forschende in vielen Ländern haben versucht, diesen Kometen genauer anzusehen. Nun ist es einer Sonde aus China gelungen, ihn festzuhalten.

Aufnahmen durch den Mars-Orbiter Tianwen 1

Der Mars-Orbiter Tianwen 1 umkreist den Mars seit dem Februar 2021. Zwischen dem 1. und 4. Oktober nutzte er seine Kamera, um 3I/Atlas aufzunehmen. Die Entfernung betrug dabei rund 29 Millionen Kilometer.

Aufnahme von 3I/Atlas vor einem Sternenhintergrund. © X

Die Kamera konnte den Kometen vor dem Hintergrund vieler Sterne aufnehmen. Auf den Fotos sind ein heller Kern sowie eine große Gas- und Staubhülle zu erkennen. Diese Hülle entsteht, wenn ein Komet durch die Nähe zu einer Wärmequelle Material verliert.

Tianwen-1 Mars orbiter successfully observed the interstellar object 3I/ATLAS in early October at a distance of ~29 million km, CNSA has just announced. https://t.co/3hOObkuZV1 https://t.co/HuV7TRFYzf pic.twitter.com/oHiS1dvNte — Andrew Jones (@AJ_FI) November 6, 2025

Älter als unser Sonnensystem

Fachleute gehen davon aus, dass 3I/Atlas älter sein könnte als unser eigenes Sonnensystem. Das macht ihn besonders wertvoll für Forschungen. Durch seine Zusammensetzung könnten Hinweise darauf gewonnen werden, wie frühe Materie im All ausgesehen hat. Tianwen 1 ist die erste Mission aus China, die sich einem anderen Planeten widmet. Der Start erfolgte im Juli 2020, und seit Anfang 2021 befindet sich die Sonde in der Umlaufbahn des Mars.

Im Mai 2021 landete der Rover Zhurong erfolgreich in einer Region namens Utopia Planitia auf dem Mars. Er arbeitete dort rund ein Jahr lang und lieferte Daten über den Untergrund der Mars-Ebene.