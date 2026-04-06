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Manfred Weber
© Tolga AKMEN / AFP

Volkspartei

EVP-Chef Weber will Einstimmigkeitsprinzip in der EU abschaffen

Von
06.04.26, 07:51
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Der deutsche Europapolitiker Manfred Weber hat das Einstimmigkeitsprinzip in der EU infrage gestellt.  

"In diesen geopolitisch turbulenten Zeiten brauchen wir zwingend ein handlungsfähiges Europa", sagte der Partei- und Fraktionschef der Europäischen Volkspartei den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Ein Europa, in dem die Langsamsten das Tempo bestimmen oder einzelne Staaten mit ihrem Veto alles blockieren können, wird zum Spielball von Trump, Putin und Xi Jinping."

Zuvor hatte der deutsche Außenminister Johann Wadephul in einem Interview mit den Funke-Zeitungen gesagt: "Um international ein handlungsfähiger Akteur zu sein, um wirklich erwachsen zu werden, sollten wir in der EU das Einstimmigkeitsprinzip in der Außen- und Sicherheitspolitik abschaffen." Wadephul sprach sich für ein System qualifizierter Mehrheiten aus. "Alle Erfahrungen, die wir in den letzten Wochen mit Hilfen für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland gemacht haben, sprechen dafür", sagte er mit Blick auf Ungarn.

Manfred Weber
© Getty Images

Das von Ministerpräsident Viktor Orban regierte Ungarn blockiert derzeit einen 90-Milliarden-Kredit der EU für die Ukraine. Am 12. April wählt Ungarn ein neues Parlament.

EVP-Chef Weber will Einstimmigkeitsprinzip in der EU abschaffen
© oe24

Weber betont "Handlungsfähigkeit"

Weber betonte: "Die Grönland-Krise hat gezeigt, wie stark Europa ist, wenn wir schnell, geschlossen und mit einer Stimme handeln und unsere Interessen entschlossen vertreten." Genau diese Handlungsfähigkeit brauche es in der Außen- und Sicherheitspolitik. Weber lobte Wadephuls Initiative. "Es ist richtig und notwendig, dass Deutschland hier vorangeht und Verantwortung übernimmt", sagte er. "Denn nur gemeinsam als Europäer können wir bestehen."

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