Experte schlägt Alarm: So schnell könnte Putin den Westen angreifen

Militärexperte Carlo Masala schlägt Alarm: "Europa könnte sich gegen Russland nicht verteidigen"

Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine warnen Sicherheitsexperten und Militäranalysten mit zunehmender Dringlichkeit vor einem möglichen Ausgreifen des Konflikts auf weitere europäische Staaten. Besonders häufig wird dabei ein Szenario ins Zentrum der Debatte gerückt: ein möglicher russischer Angriff auf die estnische Grenzstadt Narwa.

Die estnische Stadt Narwa liegt an der Grenze zu Russland © Getty ×

Narwa, mit rund 50.000 Einwohnern, liegt unmittelbar an der russischen Grenze. Auffällig: Die große Mehrheit der Bevölkerung spricht Russisch – ein Umstand, den Moskau in der Vergangenheit bereits in anderen Regionen propagandistisch genutzt hat, um angebliche Schutzansprüche geltend zu machen.

Der renommierte Militärexperte Carlo Masala warnt in seinem aktuellen Buch „Wenn Russland gewinnt“ eindringlich vor genau diesem Szenario. Ein Angriff auf Narwa, so Masala, könnte ein kalkulierter Test für die NATO sein – eine Provokation, mit der der Kreml die Entschlossenheit des Verteidigungsbündnisses auf die Probe stellt.

Der Fall wäre klar: Laut Artikel 5 des NATO-Vertrags müssten die Mitgliedstaaten Estland im Falle eines bewaffneten Angriffs Beistand leisten – möglicherweise mit weitreichenden Folgen für die Sicherheit in ganz Europa.

Europa ist von den USA abhängig

Im Interview mit dem Standard betont Masala, dass Putin relativ schnell zu einem solchen Schlag fähig wäre. „Wenn der Ukraine-Krieg vorbei ist, könnte Russland innerhalb von sechs Monaten eine kleine Aktion durchführen. Etwa die Eroberung einer baltischen Grenzregion. Und es würde zwei weitere Jahre dauern, bis sie für einen großen konventionellen Konflikt bereit sind“, so der Experte.

Generell würden die Geheimdienste davon ausgehen, dass es 2029 zu einer militärischen Konfrontation mit Russland kommen könnte. Derzeit hätte Europa aber noch gravierende Defizite. „Wir sind abhängig von Amerika. Wir hätten erhebliche Probleme, in einem Krieg gegen Russland zu bestehen“, so Masala. Man müsse nun alles tun, um aufzuholen. „Worum es in den nächsten vier Jahren geht, ist Tempo“, so der Experte.