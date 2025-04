Kreml: "Es ist nicht so einfach, wie sich das Trump wünscht"

Ein Frieden sei nicht so rasch möglich, wie das die USA wünschen.

Schon vor seiner Wahl als US-Präsident posaunte Donald Trump, dass er den Ukraine-Krieg innerhalb kürzester Zeit beenden werde. Bisher waren seine Friedensbemühungen allerdings nicht erfolgreich, Wladimir Putin spielt weiterhin auf Zeit.

Russland muss nach den Worten von Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow den Konflikt in der Ukraine gewinnen. "Was wir tun - die spezielle Militäroperation, alle Entscheidungen (von Präsident Wladimir) Putin - sind absolut richtig. Und es ist unsere Pflicht, siegreich zu sein", sagte Peskow am Mittwoch in Moskau vor der Presse.

Russland sei den USA dankbar für ihre Bemühungen um Frieden und bereit zu direkten Beratungen mit der Ukraine. Aus Kiew gebe es aber bisher keine Antwort. Putin sei offen für einen Frieden mit der Ukraine und arbeite intensiv mit den USA zusammen. Allerdings sei der Konflikt so kompliziert, dass die von den USA angestrebten schnellen Fortschritte nur schwer zu erreichen seien, sagte Peskow.Moskau besteht weiterhin auf die Anerkennung der vier annektierten ukrainischen Regionen. Experten bezweifeln immer mehr, dass es Putin mit Friedensbemühungen wirklich ernst meint.