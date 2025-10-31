"F***!" Kamala Harris attackiert US-Präsident Trump

Die ehemalige Präsidentschaftskandidatin hat in einem Interview komplett die Fassung verloren und Donald Trump frontal attackiert.

Die ehemalige US-Vizepräsidentin hat in einem Wut-Interview komplett gegen US-Präsident Donald Trump losgeledert. Bei einem Thema vergaß die Demokratin ihre guten Manieren und rastete völlig aus.

"Are you f**king kidding me?” kann die 61-jährige Politikerin ihren Zorn gegenüber Jon Stewart im Podcast "The Weekly Show" am Donnerstag nicht zurückhalten. Ihre Wut richtet sich voll und ganz gegen Trump.

Hintergrund ist der Abriss eines Teils des Weißen Hauses, um einen neuen Ballsaal zu errichten. Harris wirft Trump vor, dass die Regierung die Finanzierung des prunkvollen Prestigeprojektes priorisiert und zeitgleich während des Shutdowns nicht darauf achtet, dass die betroffene Bevölkerung Geld bekommt oder genügend Lebensmittel hat.

Wutrede gegen Trump

"Dieser Typ will einen Ballsaal für seine reichen Freunde errichten und ignoriert dabei völlig die Tatsache, dass Babys verhungern werden, wenn die Lebensmittelhilfe in wenigen Stunden ausläuft", schießt sich Harris weiter auf Trump ein.

Von dem Schock-Abriss zeigt sich Harris in ihrer Wutrede wenig beeindruckt. Erneut rutscht ihr das F-Wort über die Lippen: "Oh, does the guy have a big f**king hammer?" Die Kosten für die Erweiterung des Weißen Hauses sollen laut Angaben bei etwa 300 Millionen Dollar liegen und von privaten Spendern finanziert werden.

Trumps Protz-Projekt war zuletzt das Hauptangriffsziel der Demokraten, die bei der Wahl im Vorjahr mit Harris als Kandidatin nach dem späten Biden-Aus klar verloren haben. Zuletzt verlor Trump in Umfragen allerdings an Beliebtheit bei der Bevölkerung.