Fall Maddie: Ermittlungen werden eingestellt

Die Operation Grange der britischen Polizei soll nicht verlängert werden.

Am 3. Mai 2007 verschwand die damals dreijährige Madeleine McCann aus einer Appartementanlage im portugiesischen Praia da Luz, als die Eltern in einem nahe gelegenen Restaurant aßen. Die britischen Behörden führten in den vergangenen 15 Jahren umfangreiche Ermittlungen durch, konnten den Fall aber noch immer nicht lösen. Nun sollen diese Ermittlungen eingestellt werden.

Wie die britische „Sun“ berichtet, wird die "Operation Grange" nicht mehr verlängert. "Die Arbeit des Teams wird voraussichtlich im Herbst abgeschlossen sein", wird eine Quelle in der Zeitung zitiert. „Es ist derzeit nicht geplant, die Untersuchungen weiterzuführen." Der einfache Grund für das Aus: Die finanziellen Mittel werden nicht mehr verlängert.

Damit ist der Fall aber noch nicht abgeschlossen. Im Fokus steht seit Juni 2020 der Deutsche Christian B., der in einem niedersächsischen Gefängnis eine mehrjährige Haftstrafe für eine Vergewaltigung absitzt. Die Ermittlungen dazu führen die deutschen und portugiesischen Behörden - das britische Scotland Yard unterstützt nur im Hintergrund.