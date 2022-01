Fall Maddie: Hatte Christian B. ein Alibi?

Spektakuläre Wende im Fall Maddie McCann. Der Hauptverdächtige Christian B. soll ein Alibi haben.

Im Fall der vor mehr als 13 Jahren verschwundenen Maddie McCann gibt es offenbar eine spektakuläre Wende. Wie eine neue britische TV-Doku enthüllt, soll der Hautptverdächtige Christian B. für die Tatzeit ein Alibi haben. Der Deutsche soll sich demnach rund 30 Kilometer vom Tatort entfernt befunden haben und komme daher als Entführer nicht in Frage.

Die Macher der Dokumentation, die Ende Jänner auf Channel 5 ausgestrahlt wird, berufen sich dabei auf neue Erkenntnisse der portugiesischen Polizei. Demnach sollen Telefonaufzeichnungen bestätigen, dass sich Christian B. rund 30 Kilometer von Praia da Luz entfernt befunden haben, als Maddie entführt wurde.

Bisher keine Anklage

Am 3. Mai 2007 verschwand die damals dreijährige Madeleine McCann aus einer Appartementanlage im portugiesischen Praia da Luz, als die Eltern in einem nahe gelegenen Restaurant aßen. Im Fokus steht seit Juni 2020 der 45-Jährige, der in einem niedersächsischen Gefängnis eine mehrjährige Haftstrafe für eine Vergewaltigung absitzt. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig, die für den Fall zuständig ist, geht von der Schuld des Deutschen aus, erhob bisher aber keine Anklage.