× Familien-Drama: Vater, Mutter und Sohn an Corona gestorben

Alle drei starben an Corona – innerhalb von nur 12 Tagen.

Deutschland. In Baden-Württemberg starben der Vater, die Mutter und der Sohn einer italienischen Familie, die in Deutschland lebt, an Corona. Das Familien-Drama geschah innerhalb von nur 12 Tagen – zuerst starb der Sohn Massilimiano (†30), dann die Mutter Rita (†49) und kurz darauf der Vater Claudio Patti (†58), wie "Bild" berichtet. Zurück bleiben fünf Schwestern, vier davon minderjährig.

Die Familie Patti wohnte zusammen in einem Haus, nur die älteste Tochter Daisy (24) ist schon ausgezogen. Ende November begann die Tragödie, als der 30-jährige Sohn einen positiven Corona-Test bekam. Der Sohn war nicht geimpft, wie die ganze Familie. Am 3. Dezember starb er zuhause.

Auch Mutter Rita und Vater Claudio ging es immer schlechter und sie mussten auf die Intensivstation gebracht werden. Beide fielen ins Koma. Am 13. Dezember stirbt die 49-Jährige und zwei Tage später der Vater.

Die vier minderjährigen Schwestern zogen zu einer Tante. Das Jugendamt ist eingeschaltet und sorgt für psychologische Betreuung der Kinder.