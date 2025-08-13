Felsen beschmiert: Zwei Austro-Urlaubern droht Mega-Strafe

Zwei junge Österreicher sind auf Sardinien angezeigt worden, nachdem sie Küstenfelsen am Strand der Nobelortschaft Santa Teresa di Gallura im Norden der Insel mit schwarzem Spray beschmiert haben

Die beiden Männer wurden von den Carabinieri identifiziert und ihre Spraydosen mit Acrylfarben beschlagnahmt, berichteten lokale Medien. Nun liegt es am zuständigen Ermittlungsrichter, über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Den beiden Touristen drohen nun schwere Strafen.

Die Felsen mit Blick auf einen der schönsten Strände im Norden Sardiniens wurden mit schwarzen geometrischen Zeichnungen beschmiert. Da es sich um ein geschütztes Naturdenkmal handelt, müssen die Steine nun gereinigt werden.

Lega-Parlamentarier: reiner Vandalismus

"Wir hoffen, dass das neue Gesetz gegen Öko-Vandalismus eine klare Antwort auf diejenigen gibt, die unsere Kulturgüter nicht respektieren", kommentierte der Parlamentarier der rechten Lega, Dario Giagoni, der die Fotos der beschmierten Felsen veröffentlichte. Er beklagte das Werk von "Vandalen, die sich für Künstler halten".

"Diese Schandtat muss ohne mildernde Umstände bestraft werden. Was hier geschehen ist, hat nichts mit Street Art zu tun - hier geht es nicht um die Aufwertung verfallener Mauern, sondern um reinen Vandalismus und skrupellose Umweltzerstörung. Solche Taten sind strafbar", betonte der Parlamentarier.