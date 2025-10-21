Alles zu oe24VIP
Robert Fico
© getty

Slowakei

Fico-Attentäter zu 21 Jahren Haft verurteilt

21.10.25, 09:37
Slowakei - Fico-Attentäter zu 21 Jahren Haft verurteilt.

Fico
© X/MarioBojic

Fast eineinhalb Jahre nach dem Schussattentat auf den slowakischen Regierungschef Robert Fico ist der Attentäter am Dienstag zu 21 Jahren Haft verurteilt worden.

Dem 72-Jährigen war Terrorismus vorgeworfen worden. Der Mann hatte am 15. Mai 2024 in der Kleinstadt Handlova mehrere Schüsse auf Fico abgefeuert. Er war unmittelbar nach der Tat festgenommen worden. Fico musste sich nach dem Vorfall zwei Operationen unterziehen und konnte sein Amt zwei Monate lang nicht ausüben.

