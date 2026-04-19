Flieger zu schwer: 5 Passagiere mussten von Bord

Auf einem Flug der Billigairline easyJet von London nach Málaga kam es zu einer ungewöhnlichen Panne: Gleich fünf Passagiere mussten das Flugzeug noch vor dem Start verlassen, weil die Maschine zu schwer war.

Der Vorfall ereignete sich am auf dem Flug U27008 vom Flughafen London-Southend nach Málaga. Kurz vor dem Abheben informierte der Kapitän die Passagiere darüber, dass das maximale Startgewicht überschritten sei. Sechs Fluggäste müssten das Flugzeug verlassen – andernfalls würde das gesamte Gepäck ausgeladen. Die Situation sorgte zunächst für Verwirrung an Bord. Viele hielten die Durchsage für einen Scherz.

Eine Passagierin schilderte der Zeitung "Your Southend" die ungewöhnliche Lage: „Wir fliegen nirgendwo hin. Wir hatten 30 Minuten Zeit, um das Problem zu lösen.“ Besonders irritierend: Zu diesem Zeitpunkt waren sogar noch rund zehn Sitzplätze frei. Schließlich erklärten sich fünf Reisende bereit, freiwillig auszusteigen und auf alternative Flüge umzubuchen. Ihr gemeinsames Gewicht reichte aus, um das Problem zu beheben. „Die ausgestiegenen Passagiere wurden von uns Zurückgebliebenen mit Applaus verabschiedet“, berichtete eine Mitreisende. „Es war bizarr. So etwas habe ich noch nie erlebt.“

Flieger zu schwer

Mit etwa 20 Minuten Verspätung konnte der Airbus schließlich starten und seinen Flug nach Spanien fortsetzen.

Die Airline erklärte später, dass „das Flugzeug die Gewichtsbeschränkungen für die Wetterbedingungen und die kurze Startbahnlänge überschritten hatte“. Den betroffenen Passagieren wurde ein Transfer zu einem anderen Flughafen angeboten, von dem aus sie noch am selben Tag nach Málaga weiterreisen konnten.