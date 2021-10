Flugzeug entlädt Toilette – Fäkalien treffen Mann in Garten

Der Vorfall ereignete sich bereits im Juli.

Ein Erlebnis der unschönen Art machte ein Engländer während seiner Gartenarbeit. Der Mann wurde von Fäkalien getroffen, welche von einem Flugzeug entleert wurden, dies berichtet die BBC. "Ich weiß, dass es jedes Jahr eine Reihe von Vorfällen mit gefrorenen Abwässern aus Flugzeugen gibt. Aber dieses war nicht gefroren und sein ganzer Garten wurde auf sehr unangenehme Weise verdreckt". Der Mann sei komplett mit Fäkalien bedeckt gewesen, so die Stadträtin weiter.

Ein weiterer Stadtrat vermutet, dass die extreme Hitze in England dazu führten, dass sich die Exkremente als "flüssiges Material zu Boden gekommen seien.“Die Chance ist eins zu einer Milliarde, dass so etwas passiert", so der Stadtrat weiter.

Ein Vorfall dieser Art ist äußerst selten. Moderne Flugzeugtoiletten speichern das Abwasser in speziellen Tanks und entleeren sich im Normalfall erst nach der Landung des Jets.