Flugzeug kracht in Wohnhäuser: Zwei Tote

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in einem Wohngebiet im US-Bundesstaat Kalifornien sind zwei Menschen ums Leben gekommen.

Die einmotorige Maschine stürzte am Samstagnachmittag in einen Hinterhof in Simi Valley südwestlich von Los Angeles, wie die Feuerwehr im Landkreis Ventura berichtete. Zwei Häuser wurden bei dem Unglück beschädigt, die Bewohner blieben laut Feuerwehr unverletzt.

Die beiden Insassen des Flugzeugs kamen ums Leben. Fotos und Videos zeigten Feuerwehrleute auf dem beschädigten Dach eines Hauses, einen umgerissenen Zaun und eine beschädigte Mauer zwischen den Häusern sowie abgeknickte Baumkronen. Das abgestürzte Flugzeug lag im Hinterhof eines der Gebäude.

Die Maschine vom Typ Van's RV-10 war unterwegs vom William J. Fox Airfield in Los Angeles County zum Camarillo Airport im benachbarten Ventura County.