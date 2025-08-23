Forscher staunen: Es könnte eine Schwester-Erde in unserem Sonnensystem existieren

Astronomen haben Hinweise auf einen bislang unbekannten Planeten am Rand unseres Sonnensystems entdeckt. „Planet Y“ könnte etwa so groß wie die Erde sein.

Ein Team um den Forscher Amir Siraj von der Princeton University und dem Institute for Advanced Study analysierte die Bahnen eisiger Himmelskörper im Kuipergürtel. Dabei zeigten sich Abweichungen, die auf einen neuen Planeten hindeuten könnten.

Eigenschaften von „Planet Y“

Nach den Berechnungen hätte „Planet Y“ eine Masse zwischen Merkur und Erde und würde die Sonne in einer Distanz von 100 bis 200 Astronomischen Einheiten umkreisen. Seine Schwerkraft könnte dafür sorgen, dass einige Kuipergürtel-Objekte ihre Bahnneigung um bis zu 15 Grad verändern. Laut den Forschern liegt die Wahrscheinlichkeit, dass diese Abweichungen reiner Zufall sind, nur bei zwei bis vier Prozent.

Verhältnis zu „Planet Neun“

Seit Jahren wird über den geheimnisvollen „Planet Neun“ spekuliert, der etwa zehnmal so schwer wie die Erde sein soll. „Planet Y“ und „Planet Neun“ schließen sich nicht aus – beide könnten existieren und das Sonnensystem stärker prägen, als bisher angenommen.

Blick auf kommende Beobachtungen

Neue Hoffnung ruht auf dem Vera C. Rubin Observatory in Chile. Das Teleskop startet bald eine zehnjährige Himmelsdurchmusterung. „Falls Planet Y existiert, könnte er schon in den ersten Jahren entdeckt werden“, erklärte Siraj.