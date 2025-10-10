Frankreich: Umfrage-Beben nach Regierungs-Chaos

Präsident Emmanuel Macron ist schwer angezählt.

Frankreich befindet sich in einer tiefen innenpolitischen Krise. Premier Lecornu hatte Montagfrüh seinen Rücktritt eingereicht - nur wenige Stunden nachdem seine Regierung am Vorabend vorgestellt worden war. Auslöser dafür war ein Streit um die Ernennung des früheren Wirtschaftsministers Bruno Le Maire zum Verteidigungsminister. Der konservative Innenminister Bruno Retailleau hatte dies scharf kritisiert und mit seinem Rücktritt gedroht. Dies hatte wiederum Lecornu bewogen, sein Amt aufzugeben.

Der überraschende Rücktritt Lecornus hatte heftige Reaktionen ausgelöst. Die Opposition forderte umgehend Neuwahlen und - bis ins Lager der Konservativen hinein - auch den Rücktritt Macrons.

Bardella liegt klar vorne

Eine aktuelle Umfrage (Harris Interactive/1.124 Befragte) vom Donnerstag setzt Macron weiter unter Druck. Demnach kommt Jordan Bardella von Le Pens Rassemblement National (RN) auf 35 Prozent und liegt damit klar an der Spitze. Ex-Premier Édouard Charles Philippe liegt mit 15 Prozent abgeschlagen auf Platz 2.

© APA/AFP/Emmanuel DUNAND

Die nächste Präsidentschaftswahl in Frankreich findet im April 2027 statt. Macron darf dabei nach 2 Amtszeiten nicht mehr antreten. Nach dem französischen Mehrheitswahlrecht kommen zwei Kandidaten in die Stichwahl. Um gewählt zu werden, benötigt man die absolute Mehrheit.