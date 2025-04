Franziskus' Neffe dank Spende bei Trauerzeremonie

Einer der Neffen von Papst Franziskus, der argentinische Krankenpfleger Mauro Bergoglio, kann an der am Samstag geplanten Trauerzeremonie für den Heiligen Vater dank einer Spende teilnehmen.

Mauro Bergoglio hatte dem argentinischen Fernsehsender A24 erzählt, dass er sich kein Flugticket leisten könne, um zur Beerdigung seines Onkels nach Rom zu fliegen.

Das Interview bewegte den Inhaber eines Reisebüros, Mauro Bergoglio und seiner Frau Flugtickets für die Reise nach Rom zu schenken. Der Vater des Pontifex, Giuseppe Mario Francesco Bergoglio (1908-59), verließ mit seinen Eltern Ende der 1920er-Jahre die norditalienische Region Piemont. Auch Franziskus' Mutter hatte italienische Wurzeln.

Der künftige Papst wuchs mit vier jüngeren Geschwistern in Buenos Aires auf. Zu seinen Verwandten in Norditalien hielt der spätere Papst in seiner Jugend und in der Zeit als Erzbischof von Buenos Aires regelmäßig Kontakt. Einige italienische Verwandte Franziskus' reisen zum Begräbnis nach Rom.