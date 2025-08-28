Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
wurm
© apa

Schock in den USA

Frau von Wurm infiziert: DIESER Maden-Befall kann sogar tödlich sein

28.08.25, 18:47
Teilen

In den USA ist erstmals seit Jahrzehnten wieder ein Mensch vom Schraubenwurm befallen worden. Die Frau aus Maryland hatte sich auf einer Reise nach El Salvador infiziert, inzwischen ist sie wieder gesund. Experten sehen den Fall dennoch als Warnsignal. 

Der Neuwelt-Schraubenwurm ist die Larve einer Fliege, die sich nicht nur von abgestorbenem Gewebe ernährt, sondern aktiv in lebendes Fleisch eindringt. Befallene Wunden weiten sich rasch aus, unbehandelt kann die Infektion tödlich enden.

Frau in Maryland geheilt – Gefahr bleibt

Die US-Gesundheitsbehörde CDC bestätigte den Fall. Laut Ministerium besteht keine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Gesundheit, die Patientin habe sich vollständig erholt.

Ausbreitung in Mittelamerika alarmiert

Seit 2023 breiten sich Schraubenwürmer immer weiter nach Norden aus. In Mexiko wurden allein bis August fast 5000 Fälle bei Tieren gemeldet, auch Menschen sind betroffen. Sollte sich der Parasit in Texas festsetzen, drohen Milliardenschäden in der Viehwirtschaft.

Behörden reagieren mit altem Mittel

Um das zu verhindern, will das US-Landwirtschaftsministerium erneut auf eine bewährte Methode zurückgreifen: die Aussetzung steriler Fliegen. Damit war es in den 1960er-Jahren gelungen, die Art in den USA auszurotten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden