Frau von Wurm infiziert: DIESER Maden-Befall kann sogar tödlich sein

In den USA ist erstmals seit Jahrzehnten wieder ein Mensch vom Schraubenwurm befallen worden. Die Frau aus Maryland hatte sich auf einer Reise nach El Salvador infiziert, inzwischen ist sie wieder gesund. Experten sehen den Fall dennoch als Warnsignal.

Der Neuwelt-Schraubenwurm ist die Larve einer Fliege, die sich nicht nur von abgestorbenem Gewebe ernährt, sondern aktiv in lebendes Fleisch eindringt. Befallene Wunden weiten sich rasch aus, unbehandelt kann die Infektion tödlich enden.

Frau in Maryland geheilt – Gefahr bleibt

Die US-Gesundheitsbehörde CDC bestätigte den Fall. Laut Ministerium besteht keine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Gesundheit, die Patientin habe sich vollständig erholt.

Ausbreitung in Mittelamerika alarmiert

Seit 2023 breiten sich Schraubenwürmer immer weiter nach Norden aus. In Mexiko wurden allein bis August fast 5000 Fälle bei Tieren gemeldet, auch Menschen sind betroffen. Sollte sich der Parasit in Texas festsetzen, drohen Milliardenschäden in der Viehwirtschaft.

Behörden reagieren mit altem Mittel

Um das zu verhindern, will das US-Landwirtschaftsministerium erneut auf eine bewährte Methode zurückgreifen: die Aussetzung steriler Fliegen. Damit war es in den 1960er-Jahren gelungen, die Art in den USA auszurotten.