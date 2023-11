Frau will ihre Kinder abholen – und wird von zwei Männern vergewaltigt

Die zwei Angreifer fingen die 29-Jährige am helllichten Tag ab.

Ein brutales Sexualverbrechen schockt ganz Deutschland. In Hamburg wurde am Dienstag eine 29-jährige Frau von zwei Männern brutal vergewaltigt. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.

Die Attacke ereignete sich mitten am Tag. Die 29-Jährige war gegen 11:45 auf dem Weg zur Schule, um ihre Kinde abzuholen. An der Weusthoffstraße wird sie plötzlich von zwei Männern angesprochen und in weitere Folge auf das Schulgelände gedrängt. Im Bereich einer Treppe hält ein Mann das Opfer fest, während der andere die Frau sexuell missbraucht.

Suche nach Zeugen

Die Polizei bittet nun um Hinweise. Der erste Täter ist zwischen 40 bis 50 Jahre alt 1,70 Meter groß, hat graue Haare, einen Oberlippenbart und trug einen dunklen Kapuzenpulli. Der andere ist zehn Jahre jünger, 1,85 Meter groß, muskulös, hat eine frische Wunde an der Nase und ein Tattoo auf einem Unterarm.