Frauen in der Kirche: "Der Prozess ist im Gang"

Die Direktorin des österreichischen Pastoralinstituts Gabriele Eder-Cakl war am Dienstagabend zu Gast in der "ZiB2".

Papst Franziskus hat die Kirche ein Stück weit geöffnet. Unter anderem hob er viele Frauen in hohe Ämter. Am Ostermontag ist er gestorben. Ob sein Weg nun fortgesetzt wird und wie viele seiner Reformen bleiben, dazu war Gabriele Eder-Cakl am Dienstagabend in der "ZiB2".

"Es hat sich wirklich etwas bewegt", resümiert Eder-Cakl Franzikus' Pontifikat - und das weltweit. Außerdem: "Der Prozess ist im Gang und lässt sich, glaube ich, nicht so schnell stoppen", so Eder-Cakl. Es sei "eigentlich nicht mehr möglich, alles zu stoppen". Eder-Cakl wünsche sich, dass der neue Papst "diesen Weg weitergeht".