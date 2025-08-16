Freibad öffnet trotz Parasiten-Befalls wieder

Untypische Rabatt-Aktion in einem Freibad: Obwohl das Wasser mit Parasiten verseucht ist, wird wieder normal geöffnet. Einzige Ausnahme: Der halbe Eintritt wird verlangt. Larven dringen in die Haut ein - können die Haut reizen - die Reinigung? Gescheitert.

Es klingt widerlich und bleibt nicht konsequenzfrei für die Badegäste. Im Wasser schwimmen Larven von Saugwürmern herum und das Freibad geht trotzdem wieder in den Normalbetrieb.

Reinigung wurde in Auftrag gegeben

Denn erst am Dienstag hatte das Freibad mitgeteilt, wegen „erhöhtem Zerkarienvorkommen“ müsse es für Donnerstag und Freitag geschlossen bleiben. Man habe eine Fachfirma mit der Reinigung des Wassers beauftragt.

Larven dringen in Haut ein

Aufgrund der Hitze hätten sich mehr Larven des Saugwurms gebildet. „Bei ihrer Suche nach einem Wirt dringen die Larven irrtümlicherweise hin und wieder in die menschliche Haut ein. Dort stecken geblieben, bilden sie möglicherweise Quaddeln und lösen Juckreiz aus“, so Bädersprecher Lars Kühl in einer Mitteilung, wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet. Laut dem Bad habe das Wasser wieder einen normalen pH-Wert erreicht, weshalb man sich für die Öffnung entschieden hat. Bei genauerem Blick ist aber klar: Die Zerkarien sind noch immer im Naturgewässer vorhanden - die Reinigung hat also nicht funktioniert.

Sommer-Betrieb auf Hochtouren

Durch hohe Temperaturen und Besucher, die dringend Abkühlung suchen, fiel dem Unternehmer die Schließung offenbar schwer - dies dürfte seine Entscheidung zur Öffnung befeuert haben.

Juckreiz ist "harmlos" - nur "bis zu 14 Tage"

„Diese sogenannte Badedermatitis ist für den Menschen harmlos und klingt nach zehn bis 14 Tagen wieder ab.“ Symptome wie „Juckreiz und Hautreizungen“ träten „nicht bei jedem Schwimmer zwingend“ auf - so die Erklärung. Das Tagesticket mit Juckreizgefahr kostet jetzt 2,50 Euro, Kinder zahlen nur 1,25 Euro.

Bei dem Bad handelt es sich um das Dresdner Freibad Mockritz.