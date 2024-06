Fünf Tote bei Bluttat in Las Vegas

Vier Frauen und ein Mann getötet ++ 13-jähriges Mädchen verletzt.

Bei einer Bluttat in Las Vegas im US-Staat Nevada sind nach Polizeiangaben fünf Menschen ums Leben gekommen. Der mutmaßliche Schütze habe sich Stunden später das Leben genommen, als er von Beamten gestellt wurde, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Opfer, vier Frauen und ein Mann, seien in zwei Wohnungen im Norden der Stadt gefunden worden. Zudem stießen Ermittler an einem Tatort auf ein 13-jähriges Mädchen, das mit einer Schussverletzung ins Krankenhaus gebracht wurde.

Der tatverdächtige Schütze war zunächst flüchtig. Am Dienstag wurde der 47-jährige Mann in Las Vegas gesichtet und von Beamten umzingelt. Laut Polizeibericht ignorierte er Aufforderungen, seine Waffe abzulegen. Er habe sich selbst das Leben genommen, hieß es.