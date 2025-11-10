Gaddafis Sohn aus Haft im Libanon entlassen

Der seit rund zehn Jahren im Libanon inhaftierte Sohn des früheren libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi, Hannibal, ist nach Angaben seines Anwalts freigelassen worden.

"Er ist freigekommen", bestätigte Nassib Shedid der Deutschen Presse-Agentur. Nach Angaben der Verteidigung wurde Gaddafi gegen eine Kaution in Höhe von 900.000 US-Dollar entlassen, zudem sei das gegen ihn verhängte Ausreiseverbot aufgehoben worden.

Der 1975 geborene Gaddafi war 2015 im Libanon festgenommen worden. Ihm wurde vorgeworfen, Informationen zum Verschwinden des Schiiten-Führers Musa Al-Sadr in Libyen im Jahr 1978 vorzuenthalten. Die schiitische Amal-Miliz im Libanon macht das Gaddafi-Regime für das Verschwinden des aus dem Iran stammenden Geistlichen verantwortlich. Libyen hat stets bestritten, etwas mit seinem Verschwinden zu tun zu haben.

In der Vergangenheit hatte es widersprüchliche Berichte über das Schicksal des Schiiten-Führers gegeben - einige davon deuteten darauf hin, dass der verstorbene libysche Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi seine Ermordung angeordnet hat. Der Fall belastete wiederholt die Beziehungen zwischen dem Libanon und Libyen und gilt bis heute als eine der umstrittensten Angelegenheiten in der jüngeren libanesischen Geschichte.