Gefängnis-Wärterin hat Sex mit Insassen

Die 27-jährige Tina Gonzalez muss jetzt selbst für sieben Monate ins Gefängnis.

Dieser Fall sorgt derzeit in den USA für große Aufregung. Die Gefängnis-Wärterin Tina Gonzalez musste sich vor Gericht verantworten, weil sie Sex mit einem Häftling hatte. Nun wurde die 27-Jährige deshalb zu sieben Monaten Haft verurteilt.

Die Zeitung „The Fresno Bee“ schildert die schier unfassbaren Details des Falles. So soll sich Gonzalez extra ein Loch in die Hose ihrer Uniform geschnitten haben, um so leichter Sex haben zu können. Mit einem Häftling soll sie dann auch tatsächlich Geschlechtsverkehr gehabt haben - während elf andere Insassen zuschauten. Zusätzlich soll sie ihrer Affäre auch mit Rasierklingen und Handy versorgt haben.

"Verdorbener Geist"

Ihr früherer Chef Steve McComas zeigt sich schockiert. Er habe in seiner 26-jährigen Tätigkeit schon „ziemlich ekelhafte Dinge“ erlebt, aber nichts im Vergleich zu diesem Fall. „Das ist etwas, was sich nur ein verdorbener Geist ausdenken kann. Sie hat einen Eid abgelegt, den sie verraten hat und damit das Leben ihrer Kollegen gefährdet.“

Dennoch ließ der Richter Gnade walten und verurteilte Gonzalez nur zu sieben Monaten Gefängnis. Die Anklage hatte die Höchststrafe von drei Jahren gefordert.