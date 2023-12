Geisterfahrer reißt mehrere Menschen in den Tod

Horror-Unfall auf der Autobahn A38 bei Querfurt: Ein Geisterfahrer raste in ein Auto. Laut Medienberichten sind bei dem Unfall drei Menschen ums Leben gekommen.

Deutschland. Auf der Autobahn A38 in Sachsen-Anhalt hat sich am Freitagmorgen ein schrecklicher Unfall ereignet. Ein Geisterfahrer krachte in ein Auto – nach bislang nicht bestätigten Medienangaben starben bei dem Crash drei Menschen.

Der Unfall sei gegen 4.25 Uhr zwischen den Anschlussstellen Querfurt und Eisleben in Fahrtrichtung Göttingen passiert, berichtet Polizeisprecherin Antje Hoppen gegenüber "Bild". "Mehrere Menschen starben", sagt die Sprecherin. MDR-Angaben, nach denen drei Tote zu beklagen sind, konnte Hoppen noch nicht bestätigen.

Die Autobahn 38 ist in Richtung Göttingen zwischen Querfurt und Eisleben gesperrt.