© Getty

Reserven, Waffen

General warnt: Putin formiert neue Armee

20.10.25, 21:51
Teilen

Bundeswehr-General Alexander Sollfrank warnt in einem Interview mit der "New York Times" davor, dass sich Russland längst auf den nächsten Krieg vorbereiten könnte, während in der Ukraine jeden Tag weiter gekämpft wird.

Laut Bundeswehr-General Alexander Sollfrank restrukturiere Russland seine Landstreitkräfte, bilde Reserven und entwickle neue Waffensysteme – trotz des laufenden Ukraine-Krieges. Putin nutze die Zeit, während der Westen über Geld und Waffenhilfen streitet, um seine Armee moderner und schlagkräftiger zu machen. Sollfrank fordere deshalb mehr Entschlossenheit des Westens: Europa müsse die Ukraine umfassend unterstützen, um ein gefährliches Kräfteungleichgewicht zu verhindern.

Der General betonte zugleich die Notwendigkeit, die Bundeswehr "kriegstüchtig" zu machen. Geplant sei ein massiver Umbau: mehr Soldaten, neue Panzer, weniger Bürokratie und engere Zusammenarbeit mit der Rüstungsindustrie. Doch aufbauen sei schwieriger als der frühere Abbau, warnte Sollfrank.

Bundeswehr-General Alexander Sollfrank

Bundeswehr-General Alexander Sollfrank 

© Getty Images

Er mahnt: Frieden sei nichts Selbstverständliches. Wenn Russland Erfolg habe, drohten Europas Werte und Sicherheitsordnung zu zerbrechen.

