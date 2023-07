Ein Video von einer Massenschlägerei mitten in Mallorca sorgte in den vergangenen Tagen für Aufregung. Nun sorgen weitere Gewalt-Exzesse gegen Touristen für Entsetzen.

Schockierende Szenen erschüttern die Lieblingsinsel die Party-Insel Mallorca zum Beginn der Ferienzeit: Türsteher, die skrupellos auf wehrlose Touristen einschlagen, sie treten und durch die Straßen hetzen.

"Jetzt reicht's!": Mallorca kämpft gegen Saufurlauber

Türsteher schlägt auf Passanten ein

Am 15. Juni kam es vor dem beliebten Club "Bamboleo" in der berüchtigten Schinkenstraße zu einem dramatischen Vorfall. Zwei Sicherheitskräfte attackierten Mitglieder eines Fußballvereins , weil sie im Biergarten mehrmals Zigaretten angezündet hatten. Augenzeugen filmten die brutale Prügelei. In einem schockierenden Video, das zuerst von der "Mallorca Zeitung" veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie die Sicherheitsmänner auf einen am Boden liegenden Mann eintraten. Als ein Freund schlichten wollte, wurde er unvermittelt mit einer Faust ins Gesicht geschlagen.

© Mallorca Zeitung

Als die übrige Mannschaft den Biergarten verließ, holten die Türsteher Verstärkung. Gemeinsam mit Schlagstöcken hetzten sie die Fußballer die Schinkenstraße hinunter. Ein Zeuge berichtet: "Jeder von ihnen hat mindestens einen Schlag abbekommen." Einem der getretenen Fußballer soll das Trommelfell gerissen sein. Doch damit nicht genug: Die Türsteher belästigten Zeugen, die die Gewaltorgie filmten, und verfolgten sie bis in ihre Hotels. Erst als die Polizei einschritt, beruhigte sich die Situation.

© Mallorca Zeitung

© Mallorca Zeitung

Immer wieder Gewaltausbrüche

Allein in den letzten Wochen kam es auf Mallorca zu mehreren gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Türstehern und Touristen. Am 22. Mai wurde ein 37-jähriger Türsteher vor dem Megapark an der Playa de Palma von der spanischen Polizei festgenommen. Er soll einen Touristen niedergeschlagen und lebensgefährlich verletzt haben. Dies berichtete die Tageszeitung "Ultima Hora". Der Tourist soll betrunken auf einen Blumenkübel vor der Diskothek gesessen haben.

Am 17. Juni, nur zwei Tage nach den Vorfällen im Bamboleo wurde ein Türsteher des Megaparks festgenommen. Er soll einen deutschen Urlauber zu Boden gestoßen haben, der daraufhin eine Platzwunde erlitt.

Am 23. Juni wurde in einer Diskothek in der Nähe der Playa de Palma ein Türsteher festgenommen, nachdem er einen Besucher mit einem Golfschläger auf den Kopf geschlagen haben soll. Das berichtete das "Mallorca Magazin".