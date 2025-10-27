"Gibt einen Plan" – Trump soll 3. Amtszeit bekommen

Steve Bannon spricht offen über die Pläne für eine weitere Amtszeit.

Der frühere strategische Berater von Donald Trump, Steve Bannon, hat öffentlich erklärt, es gebe einen konkreten Plan für eine dritte Amtszeit Trumps – obwohl dies laut dem 22. Verfassungszusatz zur US–Verfassung nicht zulässig ist. In einem Interview mit der britischen Wochenzeitung The Economist sagte Bannon: „Er (Trump) wird eine dritte Amtszeit bekommen … Zum geeigneten Zeitpunkt werden wir unseren Plan vorstellen, aber es gibt einen Plan.“

Nach Bannon soll Trump bei der Wahl 2028 erneut zum Präsidenten gewählt werden - und die Bevölkerung müsse das einfach akzeptieren. Bannon verweist dabei auf den „Willen des amerikanischen Volkes“ als Rechtfertigung für diesen Schritt und beschreibt Trump als ein „Werkzeug des göttlichen Willens“.

Verfassung steht im Weg

Der Plan wirft jedoch erhebliche Fragen auf: Der 22. Verfassungszusatz verbietet es, dass eine Person mehr als zweimal zum US–Präsidenten gewählt wird. Wie genau das Vorhaben umgesetzt werden soll, lässt Bannon offen: Er spricht von „vielen verschiedenen Alternativen“, nennt aber keine konkreten Mechanismen.

Kritiker sehen darin deutliche Anzeichen für autoritäre Tendenzen: Schon jetzt werden im Umfeld Trumps Symbole wie Kappen mit dem Aufdruck „Trump 2028“ verbreitet – als wenn eine Rückkehr ins Weiße Haus bereits als gesetzt betrachtet wird.