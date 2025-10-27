Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
"Gibt einen Plan" – Trump soll 3. Amtszeit bekommen
© Getty

USA

"Gibt einen Plan" – Trump soll 3. Amtszeit bekommen

27.10.25, 10:56
Teilen

Steve Bannon spricht offen über die Pläne für eine weitere Amtszeit. 

Der frühere strategische Berater von Donald Trump, Steve Bannon, hat öffentlich erklärt, es gebe einen konkreten Plan für eine dritte Amtszeit Trumps – obwohl dies laut dem 22. Verfassungszusatz zur US–Verfassung nicht zulässig ist. In einem Interview mit der britischen Wochenzeitung The Economist sagte Bannon: „Er (Trump) wird eine dritte Amtszeit bekommen … Zum geeigneten Zeitpunkt werden wir unseren Plan vorstellen, aber es gibt einen Plan.“

Nach Bannon soll Trump bei der Wahl 2028 erneut zum Präsidenten gewählt werden - und die Bevölkerung müsse das einfach akzeptieren. Bannon verweist dabei auf den „Willen des amerikanischen Volkes“ als Rechtfertigung für diesen Schritt und beschreibt Trump als ein „Werkzeug des göttlichen Willens“.

bannon
© getty

Verfassung steht im Weg

Der Plan wirft jedoch erhebliche Fragen auf: Der 22. Verfassungszusatz verbietet es, dass eine Person mehr als zweimal zum US–Präsidenten gewählt wird.  Wie genau das Vorhaben umgesetzt werden soll, lässt Bannon offen: Er spricht von „vielen verschiedenen Alternativen“, nennt aber keine konkreten Mechanismen.

Kritiker sehen darin deutliche Anzeichen für autoritäre Tendenzen: Schon jetzt werden im Umfeld Trumps Symbole wie Kappen mit dem Aufdruck „Trump 2028“ verbreitet – als wenn eine Rückkehr ins Weiße Haus bereits als gesetzt betrachtet wird.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden