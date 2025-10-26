Trump: Werde den Konflikt "sehr schnell" lösen

Trump sagt, dass seine Regierung acht Kriege in acht Monaten beendet habe.

Islamabad. Der Konflikt an der Grenze zwischen Pakistan und Afghanistan ist trotz einer geltenden Waffenruhe wieder aufgeflammt. Dabei seien mindestens 25 Militante sowie mindestens fünf pakistanische Soldaten getötet worden, teilte das pakistanische Militär mit.

Zwei große Gruppen von Militanten, die den pakistanischen Taliban (TTP) angehörten, hätten von zwei verschiedenen Orten an der afghanisch-pakistanischen Grenze in die nordwestliche Provinz Khyber Pakhtunkhwa eindringen wollen, erklärte die Medienabteilung des Militärs, ISPR.

Islamabad wirft den seit 2021 in Kabul regierenden Taliban vor, der TTP Schutz zu gewähren. Diese hat in Pakistan wiederholt Anschläge verübt mit dem Ziel, dort das islamische Rechtssystem der Sharia einzuführen. Kabul weist die Vorwürfe zurück.

Die grenzüberschreitenden Angriffe sind seit langem eine Quelle von Spannungen zwischen Islamabad und Kabul. Mitte Oktober war es zwischen den Nachbarländern zu den schlimmsten Grenzkonflikten seit Jahrzehnten mit Dutzenden Toten gekommen, woraufhin in Katars Hauptstadt Doha eine Waffenruhe ausgehandelt wurde.

Trump auf ASEAN-Gipfel: Werde den Konflikt "sehr schnell" lösen

Die jüngsten Zusammenstöße fanden zu einem Zeitpunkt statt, an dem Vertreter beider Länder hinter verschlossenen Türen in Istanbul Gespräche über einen dauerhaften Frieden führen. Bei der zweiten Verhandlungsrunde, die am Samstag begann, erklärte die Regierung in Islamabad, ein Scheitern der Gespräche könne zu einem "offenen Krieg" führen. Der Zeitpunkt der "Infiltrationsversuche" durch militante Kämpfer "lässt Zweifel an den Absichten der afghanischen Übergangsregierung hinsichtlich der Lösung des Problems aufkommen, das von ihrem Staatsgebiet ausgeht". Pakistan ist eine Atommacht.

US-Präsident Donald Trump erklärte am Rande des ASEAN-Gipfels in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur, er werde den Konflikt zwischen Pakistan und Afghanistan "sehr schnell" lösen. Seine Regierung habe acht Kriege in acht Monaten beendet. "Ich habe zwar gehört, dass sich Pakistan und Afghanistan in Gang gesetzt haben, aber ich werde das sehr schnell lösen", sagte Trump.