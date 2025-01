Haft für Gefängniswärterin (30) nach Sex mit Häftling

Die 30-Jährige hatte sich nach der Anklage im vergangenen Sommer des Fehlverhaltens im öffentlichen Dienst schuldig bekannt.

London. Weil sie Sex mit einem Häftling in dessen Zelle hatte, ist eine Justizbeamtin in England zu 15 Monaten Haft verurteilt worden. Die 30-Jährige hatte sich nach der Anklage im vergangenen Sommer des Fehlverhaltens im öffentlichen Dienst schuldig bekannt, am Montag folgte vor einem Londoner Gericht die Verkündung des Strafmaßes.

Der Fall aus dem Wandsworth-Gefängnis hatte in Großbritannien für Aufsehen gesorgt - ein Mitgefangener hatte mit dem Handy mitgefilmt, und das Video war im Internet gelandet. Laut BBC habe die Frau vor Gericht zugegeben, auch bei weiteren Gelegenheiten Sex mit dem Häftling gehabt zu haben. Das im Internet verbreitete Video habe deshalb keinen Einzelfall gezeigt.

Die Frau habe sich "vorsätzlich und ohne vernünftige Entschuldigung oder Rechtfertigung in einer Weise schlecht verhalten, die einem Missbrauch des öffentlichen Vertrauens in die Amtsinhaberin gleichkam, indem sie in einer Gefängniszelle sexuelle Handlungen mit einem Häftling vornahm", hieß es im vergangenen Jahr in der Anklage.