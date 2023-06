Hai-Alarm auf Badestrand in Spanien! Urlauber fliehen in Panik

Strahlender Sonnenschein, warme Temperaturen und das tiefblaue Meer – eigentlich stand für die anwesenden Badegäste in Orihuela Costa, einem Ort etwa 50 Kilometer von Alicante entfernt, eine ersehnte Abkühlung Wasser am Programm. Um 10 Uhr Vormittags war der Strand zwar gut besucht, aber nicht überfüllt.

Doch plötzlich passierte das, was wohl für viele Meeresschwimmer der absolute Albtraum ist: Plötzlich erhob sich die Flosse eines Hais aus den Fluten. Und zwar ausgerechnet im hüfthohen Wasser, nur wenige Meter vom Ufer entfernt. In einem dramatischen Video ist zu sehen, wie das Raubtier drei Badegäste ansteuert, die gerade im Wasser sind.

This is the dramatic moment bathers try to run to safety through waist-high water as a shark nears the shoreline off a Costa Blanca beach, south of Alicante SPAIN



Lifeguards blew on their whistles to warn locals and holidaymakers about the big fish and urge them to get pic.twitter.com/JQTpSTn8EM