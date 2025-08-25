Hammer-Gerücht um Ursula von der Leyen

Die EU-Chefin könnte vorzeitig abdanken.

Seit 2019 ist Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin und damit mächtigste Frau Europas. Eigentlich dauert die Amtszeit der Deutschen noch bis 2029, von der Leyen könnte Brüssel aber schon früher verlassen.

Wie der „Spiegel“ berichtet, gilt die 66-Jährige als aussichtsreiche Kandidatin für die Wahl zur deutschen Bundespräsidentin. Für die frühere Verteidigungsministerin wäre es wohl die Krönung ihrer langen politischen Karriere.

Wechsel nach Berlin?

Im Gegensatz zu Österreich wird der deutsche Bundespräsident nicht direkt vom Volk, sondern von der Bundesversammlung gewählt. Die großen Parteien einigen sich daher meist im Hinterzimmer auf einen Kandidaten.

Der derzeitige Präsident ist Frank-Walter Steinmeier, die nächste Wahl findet 2027 statt. Der Bundespräsident ist zwar formal an erster Stelle im Staat, erfüllt aber vor allem repräsentative Aufgaben.